Ürdün ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'deki Ateşkes Çabalarını Görüştü

Ürdün ve ABD Bakanları Ateşkes Görüşmeleri Düzenledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına karşı ateşkes sağlanması için gerekli adımları ele alarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Müzakerelerin Gelişimi

Her iki bakan, ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda Gazze'de yürütülen ateşkes müzakereleri hakkında son durumu değerlendirdi. Safedi, Gazze'deki şiddetin durdurulmasının ve güvenliğin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Tehlikeli Durumlar ve Alınması Gereken Önlemler

Bakanlar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tehlikeli durumu ele alarak, kutsal mekanların korunması adına somut adımların atılması gerektiğini belirtti. Ürdün Dışişleri Bakanı, "İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi, gerilimin azaltılması için ilk adım olmalıdır," dedi.

Uluslararası Hukuk ve Kutsal Mekanlar

Safedi, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı uygulamalarını durdurması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, Ürdün'ün uluslararası mahkemelerde gerekli hukuki süreçleri başlatacağını belirtti. "Bu, Ürdün'ün karşı çıkacağı tehlikeli bir gerilimdir," ifadelerini kullandı.

Sonuçlar ve İnsani Kriz

Gazze'de 7 Ekim itibarıyla süregelen saldırılarda 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 92 binin üzerinde olduğu bildirildi. Sivil altyapının hedef alınması, halkı daha da zor durumda bırakıyor ve insani krize yol açıyor.

Önceki Müzakereler

Yeni müzakerelerin ardından, Katar'ın başkenti Doha’da İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası üzerine gerçekleştirilen görüşmelerde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Hamas, müzakerelerde İsrailli yetkililerin anlaşmaya varmayı engellediklerini ifade etti.

Son Gelişmeler

Bağımsız kaynaklardan alına bilgilere göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Kudüs’te düzenlediği baskınlarda yaklaşık 10 bin 200 Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 636 Filistinli yaşamını yitirdi.