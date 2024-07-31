Ürdün ve ABD Dışişleri Bakanları Gerilimleri Görüştü

Ürdün ve ABD Dışişleri Bakanları Arasında Önemli Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki gerilimi azaltma yollarını tartışmak üzere bir araya geldi.

Görüşmenin Arka Planı

Görüşme, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün suikaste uğraması üzerine gerçekleşti.

Gerilim ve Güvenlik Üzerine Tartışmalar

Açıklamalara göre, iki bakan, bölgedeki güvenliği korumak için gereken adımları ele aldı. Safedi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğinin altını çizerken, bu eylemin bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekti.

Suikast Kınandı

Safedi, Heniyye'nin suikasta uğramasını "korkunç bir suç" ve "uluslararası hukukun ihlali" olarak değerlendirerek, bu tür saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Heniyye’nin Durumu

İran'da, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunan Heniyye'nin konutuna yapılan saldırının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu bir açıklama yayımladı. Hem İran hem de Hamas, suikastın sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti, ancak İsrailli yetkililer olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak göreve başlamıştı.