Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ürdün ve Avustralya Dışişleri Bakanları Gazze Gelişmelerini Ele Aldı

Ürdün ve Avustralya'nın dışişleri bakanları, Gazze ve Batı Şeria'daki gerilimleri görüştü.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 18:48
Ürdün ve Avustralya Dışişleri Bakanları Gazze Gelişmelerini Ele Aldı

Ürdün ve Avustralya Dışişleri Bakanları Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Gazze Şeridi'ndeki kritik gelişmeleri değerlendirerek, İsrail'in neden olduğu Batı Şeria'daki gerilimleri ele aldı.

Açıklamalarda Bulunuldu

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Safedi ve Wong, telefon görüşmesinde 7 Ekim tarihinden bu yana artan İsrail saldırılarını ve bu durumun Batı Şeria üzerindeki etkilerini masaya yatırdılar.

Safedi, görüşme sırasında, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırganlığını durdurmak ve bölgede barış sağlamak için ortak çabaların arttırılmasının gerekliliği" üzerinde durdu. Ayrıca, saldırıların durdurulmasının, genel olarak bölgedeki gerginliğin azaltılması için bir ilk adım olacağını ifade etti.

İnsani Yardım Koordinasyonu

İki bakan, ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma çabalarında işbirliğinin önemine de değindi. Bu yönde atılacak adımların, bölgedeki insani krizi hafifletme çabalarında etkili olacağı öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor