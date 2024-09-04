Ürdün ve Avustralya Dışişleri Bakanları Gazze Gelişmelerini Ele Aldı

Ürdün ve Avustralya Dışişleri Bakanları Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Gazze Şeridi'ndeki kritik gelişmeleri değerlendirerek, İsrail'in neden olduğu Batı Şeria'daki gerilimleri ele aldı.

Açıklamalarda Bulunuldu

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Safedi ve Wong, telefon görüşmesinde 7 Ekim tarihinden bu yana artan İsrail saldırılarını ve bu durumun Batı Şeria üzerindeki etkilerini masaya yatırdılar.

Safedi, görüşme sırasında, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırganlığını durdurmak ve bölgede barış sağlamak için ortak çabaların arttırılmasının gerekliliği" üzerinde durdu. Ayrıca, saldırıların durdurulmasının, genel olarak bölgedeki gerginliğin azaltılması için bir ilk adım olacağını ifade etti.

İnsani Yardım Koordinasyonu

İki bakan, ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma çabalarında işbirliğinin önemine de değindi. Bu yönde atılacak adımların, bölgedeki insani krizi hafifletme çabalarında etkili olacağı öngörülüyor.