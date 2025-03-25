Ürdün ve Hamas'tan İsrail’in Suriye’ye Saldırısına Sert Tepki

Ürdün ve Hamas'tan Şiddetli Kınama

Ürdün, İsrail ordusunun Suriye’nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu açıkladı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada, "İsrail güçlerinin Suriye'nin Kuye köyüne yönelik ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırı ve bombardımanının en güçlü ifadelerle kınandığı" ifade edildi. Ayrıca bu saldırının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu ve Suriye'nin egemenliğine yönelik bariz bir saldırı teşkil ettiği belirtildi.

Kanaatler ve Uyarılar

Ürdün, bu tür saldırıların bölgedeki çatışmaları ve gerilimleri artıracağına dair uyarılarda bulundu. Aynı zamanda, Ürdün’ün Suriye’nin güvenliği, istikrarı ve egemenliği konusunda destek verdiğine dair vurgu yapıldı.

Hamas’tan Saldırıya Tepki

Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, Kuye köyündeki sivil yerleşimlere yönelik gerçekleştirilen "barbarca siyonist saldırıyı" en sert ifadelerle kınadı. Açıklamanın devamında, bu tür faşist saldırıların siyonistlerin Suriye’ye yönelik tehlikeli ihlallerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Sevimsiz Sonuçlar

İsrail tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır. Diğer yandan, İsrail uçakları Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerine de saldırılar düzenlemiştir.

Hatırlanacak olursa, 22 Mart’ta da Humus ilindeki T4 Askeri hava üssü ve Tedmur ilçesindeki askeri noktalara hava saldırıları gerçekleştirilmiştir.