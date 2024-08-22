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Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanları Gazze Saldırılarını Görüştü

İki ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'deki saldırılar ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:20
Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanları Gazze Saldırılarını Görüştü

Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanlarından Gazze Üzerine Önemli Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırıları hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Saldırılar ve Bölgesel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Görüşme sırasında, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışın azaltılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Safedi ve Hüseyin, iki ülkenin iş birliğini artırma ve ilişkileri geliştirmeye yönelik atılan adımları da gözden geçirdi.

İran Saldırılarına Karşı Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

İki bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığının, uluslararası hukukun ihlali ve bölge güvenliğini tehdit eden gerilim kaynağı olduğunu dile getirdi. Orta Doğu'daki mevcut gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Safedi ve Hüseyin, durumu sakinleştirmek için gerekli önlemler üzerinde durdu.

Gazze'deki Kayıplar ve İnsani Kriz

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti, bunlar arasında 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer alıyor. Ayrıca, 93 bin 144 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında şu an yeşil bir şekilde binlerce cesedin bulunduğu belirtiliyor. Sivil altyapının, hastane ve eğitim kurumlarının saldırılara maruz kaldığı da bildiriliyor.

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