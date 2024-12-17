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Ürdün ve Irak'tan Suriye Toplantısına Destek Vurgusu

Ürdün ve Irak, Suriye konulu uluslararası toplantıda alınan kararları desteklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:22
Ürdün ve Irak'tan Suriye Toplantısına Destek Vurgusu

Ürdün ve Irak’tan Suriye İçin Ortak Destek

Ürdün Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi ile Iraklı mevkidaşı Mahmud el-Meşhedani, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen bir toplantıda, Suriye konulu uluslararası toplantıda alınan kararları desteklediklerini bildirdi.

Görüşme sonrası yayımlanan ortak açıklamada, Ürdün'ün Akabe şehrinde düzenlenen toplantının sonuçlarının önemine değinildi. Açıklamaya göre, iki ülke arasında, "bölgedeki gelişmelerin tetiklediği zorluklarla yüzleşmek için koordinasyonun güçlendirilmesi" gibi birçok önemli noktanın yer aldığı ortak bir bildiri imzalandı.

Suriye'nin Güvenliği ve Ekonomik İşbirliği

Toplantıda, Suriye'nin güvenliğinin korunması, halkın iradesine saygı gösterilmesi ve siyasi süreçte ülkenin tüm oluşumlarının temsil edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği ve buna engel teşkil eden engellerin kaldırılması gerektiği ifade edildi.

İki ülke, ayrıca önemli olan Basra-Akabe Petrol Boru Hattı Projesi'nin başarıyla tamamlanmasını ve çeşitli ikili projelerin desteklenmesinin önemine de vurgu yaptı.

Gazze'ye Destek ve İnsani Yardımlar

Görüşmelerde, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için harcanan çabaların desteklenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Gazze ile Batı Şeria'daki Filistinlilerin göç ettirilmesine yönelik girişimlerin reddedilmesi ve Gazze'ye insani yardımların acilen ulaştırılması gerekliliği dile getirildi.

Akabe'de yapılan Suriye’ye ilişkin toplantıda, Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi, Türkiye, Bahreyn, Fransa, Almanya, Katar, BAE, İngiltere, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Suriye'nin birliği ve bütünlüğüne tam destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu önemli görüşmelerde, Suriye halkının çıkarlarına hizmet eden devlet kurumlarının korunması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kimyasal silahların güvenli bir şekilde imha edilmesinin önemi de vurgulandı. Ayrıca, terörizmle mücadelede bütün terörist grupların ortaya çıkmasının önlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

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