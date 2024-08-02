Ürdün ve İran Dışişleri Bakanlarından Kritik Görüşme

Ürdün ve İran Arasındaki Kritik Telefon Görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast ve Filistin meselesi yer aldı.

Bölgedeki Gerilim ve İnsani Hukuka Saygı

Görüşme sırasında, bölgede yaşanan tehlikeli gelişmelere dikkat çekilerek, bu durumun azaltılması ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar üzerinde duruldu. İki bakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının uluslararası hukuka uygun bir gereklilik olduğunu vurguladılar.

Heniyye Suikastı ve Olayın Yansımaları

Bakanlar, aynı zamanda İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast olayını ve bu durumun yansımalarını değerlendirdiler. Heniyye, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları, suikastın gerçekleştiğini ve Heniyye'nin kaldığı yere saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Hem İran hem de Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail yetkilileri olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.