Ürdün ve İspanya Gazze'deki Saldırıları Durdurmak İçin Birlikte Hareket Ediyor

Gazze'deki Krize Çözüm Arayışı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ve İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası bir inisiyatif başlatılması gerektiğini görüştü.

Uluslararası İşbirliği ve İki Devletli Çözüm

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için etkili adımlar atılması yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Ayrıca, adalet, kalıcı barış ve kapsamlı çözüm için iki devletli çözümün uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

Filistin'in Tanınması ve Gelecek Adımlar

Bakanlar, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için gerekli adımları da değerlendirdi. Safedi, bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına bağlı kalmanın önemine dikkat çekti.

Sempozyumda Barış Mesajı

İspanya'da düzenlenen "Dünyadaki İspanya: Uluslararası Düzen ve Jeopolitik Değişiklikler" sempozyumunda da, iki bakan "Barışa Giden Yol: İki Devletli Çözümün Uygulanması" oturumuna katılarak bu konudaki görüşlerini açıkladılar.

Safedi, Arap ülkelerinin 2002 yılında ortaya koyduğu Arap Barış Planı ile bu çözümün başka bir alternatifi olmadığına dair desteklerini yineledi. Ayrıca, Gazze'deki saldırıların sona ermesinin ardından, bu konuda kapsamlı bir planın oluşturulmasının gerekli olduğunu vurguladı.