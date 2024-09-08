Ürdün ve İsrail Arasındaki Tüm Kara Sınır Kapıları Kapatıldı

Son Durum: Tüm Kara Sınır Kapıları Kapandı

İsrail makamları, son yaşanan bir silahlı saldırı sonucunda, 3 İsrailli vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine Ürdün ile arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapatmış bulunmaktadır.

İlk Duyuru ve Gelişmeler

İsrail Kanal 12 televizyonu, bu durumu resmi olarak duyurdu. Filistin Devlet Televizyonu ise daha önce Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak kapatıldığını bildirmişti.

Yollara Kapatma ve Gözaltılar

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar, İsrail askerleri tarafından kapatılmıştır. Olay sırasında orada bulunan iki şoför ve işçinin, saldırganla bağlantılı olabileceği düşüncesi ile gözaltına alındığı öğrenildi.

Ürdün'den Gelen Açıklama

Ürdün İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili bir inceleme başlattığını açıkladı. İsrail ordusu, Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 İsrailli sivilin hayatını kaybettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kıştıkları Bilgilere Göre Sınır Kapıları

İsrail ile Ürdün arasında 3 ana kara sınır kapısı bulunmaktadır: Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı, Vadi Araba (Yitzhak Rabin) Sınır Kapısı ve Şeyh Hüseyin (Ürdün Nehri Kapısı) Sınır Kapısı.