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Ürdün ve Katar, Netanyahu'nun Gazze İddialarını Reddetti

Ürdün ve Katar, Netanyahu'nun Mısır'a yönelik iddialarını yalanlayarak Kahire ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:46
Ürdün ve Katar, Netanyahu'nun Gazze İddialarını Reddetti

Ürdün ve Katar'dan Netanyahu'ya Tepki

Ürdün ve Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır'ın Philadelphi Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ne silah geçişine göz yumduğu yönündeki açıklamalarını yalanladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun iddialarının asılsız olduğunu belirtirken, bu tür ifadelere karşı Mısır'la dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Tepkiler

Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu bölgeden çıkmanın Gazze'ye silah sızmasına neden olacağını öne sürdü. Ancak, Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu tür iddiaların, İsrail'in bölgedeki çatışmaları daha da tırmandırmak için ortaya attığı 'saçma' kurmaca olduğunu ifade etti.

Katar'ın Duruşu

Katar Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu'nun ifadelerini "Barışı yok edecek İsrail yalanları" olarak nitelendirerek, Mısır'a ilişkin iddiaları reddetti. Bakanlık, Gazze'deki insani duruma çözüm bulmak için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Her iki ülke de, Netanyahu'nun açıklamalarının sadece bölgedeki gerginliği artıran bir kışkırtma girişimi olduğunu öne sürdü. Ürdün, Kahire ile dayanışma içinde olduğunun altını çizerken, bu tür asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

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