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Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Anlaşmayı Destekliyor

Ürdün ve KİK, Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ekonomik anlaşmayı olumlu karşıladı, barış sürecine katkı sağlanmasını umuyorlar.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:56
Ürdün ve KİK, Yemen'deki Ekonomik Anlaşmayı Destekliyor

Ürdün ve KİK'den Yemen Anlaşmasına Destek

Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen hükümeti ile Husiler arasında imzalanan ve ekonomik gerginliği azaltmayı amaçlayan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Yemen Özel Temsilcisine Övgü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in bankacılık sektörü üzerindeki krizin çözümüne yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirtti. Bakanlık, anlaşmanın Yemen Hava Yolları'nın yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

KİK'den Olumlu Değerlendirme

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki anlaşmanın, uluslararası topluma Yemen krizinin önemini hatırlattığını ifade etti. Bu adımın, Yemen'in siyasi istikrara ulaşmasını sağlamak için uygun bir ortam hazırlayacağına inandıklarını belirtti.

BM'nin Rolü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’in ofisinden yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolu sektörlerindeki gerilimi azaltıcı önlemler üzerinde anlaştıkları bildirildi. Anlaşma çerçevesinde, Sana ile Ürdün arasında uçak seferlerinin yeniden başlayacağı, ayrıca Hindistan ve Kahire'ye günlük olarak seferler düzenleneceği ifade edildi.

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