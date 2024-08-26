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Ürdün ve Kudüs İslami Kurumları, Ben-Gvir’in Sinagog İnşası Çağrısını Kınadı

Kudüs’teki İslami kurumlar ve Ürdün, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşası talebine karşı ortak bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:28
Ürdün ve Kudüs İslami Kurumları, Ben-Gvir’in Sinagog İnşası Çağrısını Kınadı

Ben-Gvir’in Çağrısı Tepkiyle Karşılandı

Kudüs’teki İslami kurumlar ve Ürdün, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etme çağrısını şiddetle kınadı.

Açıklamalar ve Tepkiler

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Ben-Gvir’in sinagog inşa etme isteğine dair ortak bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, Mescid-i Aksa’nın işgal edilmesi ve Yahudileştirilmesi çabalarının birer provokasyon ve terörizm olarak değerlendirildiği belirtildi.

İslam Ülkelerine Çağrı

Açıklamada, son zamanlarda Mescid-i Aksa’ya yönelik artan ihlallerin, İslam ülkelerinin bu kutsal mekanı koruma görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail hükümeti fanatik Yahudilerin korunduğu iddialarıyla eleştirildi.

Ürdün’ün Tepkisi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir’in açıklamalarını kınayarak bunların uluslararası hukukun çiğnenmesi ve kabul edilemez bir provokasyon olduğunu ifade etti. Ürdün, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü bozacak her türlü aşırılığa karşı duracaktır.

Uluslararası Mücadele

Ürdün, kutsal mekanlara yönelik saldırıların sona ermesi için gerekli olan tüm tedbirleri almayı taahhüt etti. Bu çerçevede uluslararası mahkemelerde dava açmak için hukuki dosyaların hazırlandığı bildirildi.

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