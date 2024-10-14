Ürdün ve Lübnan Başbakanları, İsrail'in Tırmandırdığı Gerilimi Ele Aldı

Başbakanlar Gerilim Üzerine Görüştü

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile İsrail'in bölgede yarattığı gerginliği değerlendirmek üzere bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Mikati'nin Ürdün'ün başkenti Amman'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın kaynaklarına göre, iki lider, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dair görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca, bölgedeki diğer gelişmeler ve devam eden gerilim konuları da masaya yatırıldı.

Hassan’ın Açıklamaları

Ürdün Başbakanı Hassan, ülkesinin Kral 2. Abdullah’ın direktifleri doğrultusunda, Lübnan'ın yanında yer alma konusundaki kararlılığını vurguladı. Hassan, Lübnan’ın güvenliğini, egemenliğini ve istikrarını desteklediklerini belirterek, İsrail'in saldırganlık eylemlerini güçlü bir dille kınadı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uyulmasının önemini de ifade etti.

Mikati’nin Yanıtı

Görüşmenin ardından, Lübnan Başbakanı Mikati, Ürdün yönetiminin, hükümetinin ve halkının Lübnan'a olan desteklerini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. İki liderin bu önemli görüşmesi, bölgede yaşanan gerginliğin çözümüne yönelik diplomatik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.