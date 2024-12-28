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Ürdün ve Suriye Arasında Yeniden Başlayan Ticaret İlişkileri: Gelecek Nereye Gidiyor?

Ürdün ve Suriye ilişkilerinin ticaretin başlamasıyla birlikte geleceği merak konusu. Uzmanlar, uluslararası ilişkilerin şekillenebileceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:12
Ürdün ve Suriye Arasında Yeniden Başlayan Ticaret İlişkileri: Gelecek Nereye Gidiyor?

Ürdün ile Suriye Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem

Baas rejiminin 61 yıl boyunca sürdürdüğü iktidarının ardından Suriye ile Ürdün arasında ticari faaliyetlerin yeniden başlaması, iki ülkenin ilişkilerinin geleceğine dair önemli sorular ortaya çıkardı. Amman, Suriye krizinin siyasi, güvenlik ve ekonomik etkileri nedeniyle ciddi zararlar gördü.

Gergin ilişkiler, her ne kadar normalleşme yolunda adımlar atılmasına neden olsa da, Esed rejiminin kontrol edememesi, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadelede Ürdün’ü zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ürdün, Suriye'den gelen 1,3 milyon mültecinin yarısı mülteci statüsünde olmak üzere, önemli bir yük altına girmiş durumda.

Suriye Toplantısı ve Ticaretin Yeniden Başlaması

14 Aralık'ta Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen uluslararası Suriye Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Ürdün ile Suriye arasında ticari nakliyeye, Esed’in devrilmesinin hemen ardından başladı. 23 Aralık’ta Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile buluştu; bu, Şara ile görüşen ilk Arap yetkili oldu.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Tahminleri

Hüseyin bin Talal Üniversitesi'nden Stratejik Araştırmalar Profesörü Hasan ed-Dace, ikili ticaretin geri dönüşünün Suriye ve Ürdün’ü yeni bir işbirliği aşamasına taşıdığını belirtiyor. Dace, “Bu süreç, siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen iki ülke için ekonomik gücü artırma fırsatıdır.” diye vurguladı.

Diğer bir strateji uzmanı Amir Sebayile, tarafların seçimlerine ve Suriye sahasındaki değişkenlere bağlı olarak ilişkilerin geleceğini öngörmenin zor olduğunu söyleyerek, Ürdün'ün güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumasının önemine dikkat çekti.

Siyasi analist Abdulhakim el-Karale ise, Esed rejimi sonrası ilişkilerin doğal seyrine döndüğünü ve Ürdün'ün Suriye’nin güvenliğini sağlamaya yönelik dostane ilişkileri desteklediğini ifade etti.

Bütün bu gelişmeler, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını yücelten, olumlu bir ilişki geliştirme arzusunu göstermektedir. Ancak, bu sürecin ne yönde ilerleyeceği, gelecekteki gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.

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