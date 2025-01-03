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Ürdün ve Suriye Geçici Hükümeti Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı ile işbirliğini güçlendirmek için görüştü.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:04
Ürdün ve Suriye Geçici Hükümeti Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Ürdün ve Suriye Arasında Önemli Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye’deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İşbirliği İçin Heyet Gönderilecek

Görüşmede, her iki bakan, Şam’dan bir heyetin iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek üzere Amman’a gitmesi konusunda anlaştı. Bu doğrultuda, Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Shyebani’nin Safedi’nin birçok alanda iş birliği mekanizmalarını görüşmek üzere davetine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Suriye Halkıyla Dayanışma Vurgusu

Açıklamada, Safedi’nin Ürdün’ün Suriye halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğu ve bu tarihsel süreçte Suriye’nin yanında olduğuna dikkat çektiği ifade edildi. Bunun yanında, Şeybani’nin de, ülkesinin Ürdün'le kardeşçe ilişkilerini geliştirme ve her alanda güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdiği belirtildi.

Bu önemli görüşmeler, ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunması bekleniyor.

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