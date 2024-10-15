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Ürdün ve Türkiye Dışişleri Bakanlarından Ortak Açıklama

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını eleştirerek, uluslararası meşruiyete meydan okunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:52
Ürdün ve Türkiye Dışişleri Bakanlarından Ortak Açıklama

Ürdün ve Türkiye'den Açıklamalar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının uluslararası dengeleri tehdit ettiğini belirtti.

İsrail'in Amaçları

Safedi, ''İsrail'in istediği şey iddia ettiğinden çok daha fazla'' ifadesini kullanarak, bu saldırıların arkasındaki gerçek niyetlerin daha geniş olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

İsrail'in sadece kendi müttefiklerinin çağrılarını bile dikkate almadığını ifade eden Ürdün Dışişleri Bakanı, ''İsrail'in çocuklar için süt bile Gazze'ye girmesine izin vermemesi, durumu daha da vahim hale getiriyor'' dedi.

Caydırıcı Önlemler Gerekiyor

Safedi, BM yetkileri çerçevesinde adımlar atılması gerektiğini belirterek, ''İsrail'in Filistinlileri ve masum insanları hedef almasına engel olmak için gerekli önlemler alınmalıdır'' şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin artış gösterdiği bir dönemde geliyor ve uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatıyor.

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