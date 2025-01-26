Ürdünlü Esir Ammar Huveytat, Ülkesinin Yerine Başka Bir Ülkeye Sınır Dışı Edilmeyi Reddetti

Huveytat, Sınır Dışı Edilme Kararını Reddetti

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Ürdünlü esir Ammar Huveytat, ülkesinin yerine başka bir ülkeye sınır dışı edilme kararını öğrendikten sonra serbest bırakılmayı reddetti.

Ulusal Komiteden Açıklama

İsrail Hapishanelerindeki Ürdünlü Tutuklular ve Kayıp Kişiler Ulusal Komitesi, dün 200 esirin serbest bırakıldığı esir takasında, 2002 yılından beri tutuklu bulunan Huveytat'ın, Ürdün makamlarınca kabul edilmediğini duyurdu. Ancak, Ürdün makamlarından bu durumla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Huveytat’ın Talebi

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından Huveytat’a sınır dışı edilme kararının iletildiği belirtilirken, Huveytat'ın bu kararı şiddetle reddettiği ve anavatanı Ürdün’e dönme talebinde bulunduğu ifade edildi. Huveytat, kabul edilmeme durumunun kendisini esaret altında bıraktığını belirterek, başka bir tutuklunun serbest bırakıldığını kaydetti.

Huveytat'ın Geçmişi

Ammar Huveytat, 2002 yılında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürme suçlaması ile ömür boyu hapis cezası ve 20 yıl ek hapis cezasına çarptırılmıştı. Halen İsrail hapishanelerinde 28 Ürdünlü tutuklunun bulunduğu bildirilmektedir.

Esir Takası Detayları

Söz konusu esir takasında, Hamas ile İsrail arasında yapılan ikinci turda, 4 İsrailli kadın asker karşılığında 200 Filistinli esir serbest bırakıldı. Bu esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 16'sı ise Gazze Şeridi'nden serbest bırakıldı. 70 esir de anlaşma çerçevesinde Mısır'a geçiş yaptı. Önceki esir takasında ise 90 Filistinli ve 3 İsrailli esir kurtarılmıştı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak 2023 günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşaması kapsamında, o gün İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 3 İsrailli kadın esir Kızılhaç ekibine teslim edilirken, Ürdün Dışişleri Bakanlığı daha önce, Ürdünlü tutukluların ülkeye dönmeleri için gerekli çabayı göstermesi için çağrıda bulunmuştu.