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Ürdünlü Sanatçı, Osmanlı Kukla Tiyatrosunu Modern Çağa Taşıyor

Ürdünlü kuklacı İsra es-Safi, Osmanlı mirasını modernize ederek çocuklarla buluşturuyor, kültürel değerleri yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:51
Ürdünlü Sanatçı, Osmanlı Kukla Tiyatrosunu Modern Çağa Taşıyor

Osmanlı Kukla Geleneği Modernleşiyor

Ürdünlü sanatçı İsra es-Safi, başkent Amman’ın batısındaki Es-Salt şehrinde, Osmanlı'dan kalma kukla tiyatrosu geleneğini modern bir tarzla yeniden canlandırıyor. Kültürel çeşitliliğiyle bilinen bu kent, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli miraslarını taşımaya devam ediyor.

Minik Seyircilerle Buluşuyor

İsra es-Safi, bu geleneksel sanatı, eğlenirken öğrenme amacını da göz önünde bulundurarak, çeşitli eğitim kurumları ve merkezlerde çocuklarla bir araya getiriyor. Kukla gösterileri, Osmanlı döneminden gelen eğlenceli hikayeleri modern bir dille sunuyor.

Kuklaların Kaydı ve Gelişimi

Osmanlı'nın günümüzdeki Ürdün topraklarındaki kültürel birikimi olan kukla tiyatrosunun peluş bebekleri, Karagöz olarak adlandırılıyor. İsra es-Safi, bu alanda yüksek lisans yaparken, geçmişin önemli izlerinin günümüzle buluşmasına öncülük ediyor.

Safi, kendi kuklalarını bir yıl önce yapmaya başladığını ve ABD'den materyal temin ettiğini belirtti. Kuklalar, Milli Kütüphane Departmanı’na kaydedilirken, toplamda 64 kukla ile bu alanda önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Toplumsal Mesajlar ve Eğitim

Safi, çocukların ekrandan uzak durmalarını ve iletişim becerilerini geliştirmelerini amaçladığını belirtti. Kukla tiyatrosunun toplumu ilgilendiren konularda spesifik mesajlar vermek için hazırlandığını ve 15 farklı senaryoyla sahnelendiğini açıkladı.

“Bu senaryolar arasında, halk lehçesiyle hazırlanan bir gösterim de bulunuyor. Bu gösterim, Ürdün’e has gelenekleri anlatarak kültürel değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunuyor” dedi.

Karagöz ve Modern Yaklaşımlar

Safi, Osmanlı dönemine ait Karagöz geleneğinin modern çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nasıl uyarlanabileceğini araştırdıklarını belirtti. “Eşimle birlikte yaptığımız bu çalışma, toplumsal değerleri güçlendirmeyi ve çocuklar için eğlenceli bir eğitim aracı olmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

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