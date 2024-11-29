Ürdünlü Yetkili Kenan: Uluslararası Sessizlik İsrail'i Cesaretlendiriyor!

Uluslararası Sessizlik ve Gazze'deki Kriz

Ürdün Kudüs İşleri Kraliyet Komitesi Genel Sekreteri Abdullah Kenan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleşen olaylar için "apartheid ve soykırım" tanımlaması yaptı. Kenan, uluslararası toplumu eleştirerek, dünyanın sessiz kalmasının ve ABD'nin desteğinin İsrail'i cesaretlendirdiğini vurguladı.

Dayanışma Günü'nde Mesajlar

29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kenan, bu günün yalnızca Filistin için değil, aynı zamanda Lübnan, Irak ve Suriye halklarıyla da dayanışma günü olması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Toplumun Etkisizliği

Kenan, "İsrail, yardım girişlerine izin vermekte oyalanıyor ve bu da onun pervasız davranmasına yol açıyor." diye konuştu. Uluslararası kuruluşların kararlarının etkisizliği ve özellikle ABD'nin desteği ile İsrail'in tavırlarının nasıl daha da cesaretlendiğine dikkat çekti.

BM ve Diğer Kurumların Yetersizliği

Kenan, BM Genel Kurulu, UNESCO, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların kararlarının, AIPAC gibi Siyonist lobilerin etkisi altında hiçbir değer taşımadığını ifade etti. Ayrıca, BM'nin düzenleyeceği 'Gazze, Filistin, İnsanlığımızın Krizi' temalı serginin bu duruma çözüm olmayacağını belirtti.

İsrail'in Saldırıları Nasıl Göz Ardı Ediliyor?

İsrail’in Gazze'deki saldırılarını durduracak bir etkili önlem alınmadığını söyleyen Kenan, yumuşak diplomasi ortamında Türkiye'nin örnek bir tutum sergilediğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ticareti kesme kararını öne çıkardı.

Türkiye'nin Etkili Rolü

Türkiye, NATO ile uluslararası konumu ve Filistin halkına verdiği destekle önemli bir aktör olarak dikkat çekiyor. Kenan, Türkiye’nin tutumunun, Ürdün’ün Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırması ile örtüştüğünü vurguladı.

Genel Sekreter Abdullah Kenan, uluslararası toplumun Gazze'deki durumu iyileştirmek için daha etkili adımlar atması gerektiğini belirterek, Filistin halkıyla dayanışmanın önemine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.