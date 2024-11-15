Ürdünlüler Gazze İçin Yürüdü: İsrail Saldırılarına Karşı Dayanışma

Amman, Ürdün - Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in bir yıldan fazla süredir sürdürdüğü saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi ile dayanışmak amacıyla gösteri düzenledi. Ürdün'de faaliyet gösteren Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum adlı siyasi grubun çağrısına uyan katılımcılar, başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplandı.

Göstericiler, yaklaşık 1 kilometre mesafe kat ederek Palmiye Meydanı’na yürüdüler. Burada, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamasını protesto ettiler.

Göstericiler, Filistin direnişi ve özellikle Hamas'a destek veren sloganlar attı. Protestoya katılanlardan Said ed-Dumur, "Bugün Ürdün halkının, Arap ve İslam ümmetinin taleplerini, insanlığın taleplerini vurgulamak için çıktık. Yaşananlar artık yetmedi mi?" diyerek, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti. 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ise, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere, toplamda 43 bin 764 Filistinli yaşamını yitirdi, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkazlar altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucunda sivil altyapı da büyük zarar görmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.