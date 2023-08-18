Urfa Akçakale'yi ayağa kaldıran olay! Kuduz tedavisi gören hasta hastaneden kaçtı!

Suriye'nin Urfa'nın Akçakale ilçesi sınırındaki Tel Abyad ilçesinde kuduz köpek tarafından ısırılan erkek hasta H.H. tedavi için Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.H. isimli Suriye vatandaşı Tel Abyad’da sokak köpeği tarafından ısırıldıktan sonra Tel Abyad’a 10 KM kadar uzakta kalan Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirildi ve burada tedavi altına alındı.





Hastanede yapılan inceleme sonucunda 30 yaş üstü H.H.'nin köpek ısırması sonucu kuduza yakalandığı belirlenirken hastane personelinin verdiği bilgiye göre, kuduz teşhisi konulan H.H, kaldırıldığı hastanede sinir krizi geçirdi. Zor anestezinin ardından H.H, sabah saatlerinde hastaneden kaçtı.





Hastanın kaçtığı bilgisinin paylaşılmasının ardından Akçakale'ye 10 km uzakta olan Dibat'ın kırsal yerleşim bölgesine kaçan H.H., burada kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan H.H., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesine sevk edilirken tedavisinin halen devam ettiği biliniyor. Öte yandan yetkililere göre kaçış sırasında H.H. 2 kişiyle temas ettiği söylendi.