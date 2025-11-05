Urla açıklarında 28 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu denizde durdurdu

İzmir’in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7’si çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım sabahı saat 11.15 civarında Urla açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından denizde bir lastik bot tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-311 ile Sahil Güvenlik Botu KB-86 sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içeride bulunan 7’si çocuk toplam 28 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

