Urla açıklarında 28 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

Urla açıklarında 3 Kasım'da tespit edilen lastik botta 7'si çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:10
Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu denizde durdurdu

İzmir’in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 7’si çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım sabahı saat 11.15 civarında Urla açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından denizde bir lastik bot tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-311 ile Sahil Güvenlik Botu KB-86 sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içeride bulunan 7’si çocuk toplam 28 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

