Urla'da Eski Sevgili Dehşeti: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Urla ilçesindeki eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından vurulan Selin Angun hayatını kaybetti; zanlı ilçedeki adresinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:39
Urla'da Eski Sevgili Dehşeti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Urla'da Eski Sevgili Dehşeti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme: Şüphelinin öldüğü bilgisi eklendi

İzmir'in Urla ilçesinde, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki bir eğlence mekanında dün akşam çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda R.G. (34) adlı şüpheli, eski sevgilisi Selin Angun (33)'a tabancayla ateş etti.

Silahın isabet ettiği Selin Angun ile mekanda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen Selin Angun yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan zanlı R.G., ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu. Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem
7
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Kardeşi 'Rüşvet' Soruşturmasında Adliyeye Sevk

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te