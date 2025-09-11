Urla'da Eski Sevgili Dehşeti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme: Şüphelinin öldüğü bilgisi eklendi

İzmir'in Urla ilçesinde, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki bir eğlence mekanında dün akşam çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda R.G. (34) adlı şüpheli, eski sevgilisi Selin Angun (33)'a tabancayla ateş etti.

Silahın isabet ettiği Selin Angun ile mekanda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen Selin Angun yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan zanlı R.G., ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu. Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.