Urla’da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Öldü, 2 Kişi Yaralandı

İzmir'in Urla ilçesindeki eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından vurulan Selin Angun hayatını kaybetti; iki kişi yaralandı, zanlı aranıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:22
Urla’da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Urla’da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

İzmir'in Urla ilçesinde, Yeni Mahalle Dere Sokaktaki bir eğlence mekanında dün akşam çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında R.G. tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Selin Angun ile mekânda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
2
Ticaret Bakanlığı'ndan Motosiklet Denetimi: Yetki Belgesiz Satışlara Ceza
3
Bali ve Doğu Nusa Tenggara'yı Vuran Sel: 20 Ölü, 6 Kayıp
4
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliye talebini reddetti
5
Batı Trakya Türkleri Mizanlı Azınlık İlkokulunun Açılmamasını Protesto Etti
6
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
7
Gastech 2025 ve Türkiye Gündemi — 11 Eylül 2025

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te