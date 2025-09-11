Urla’da Eski Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

İzmir'in Urla ilçesinde, Yeni Mahalle Dere Sokaktaki bir eğlence mekanında dün akşam çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında R.G. tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Selin Angun ile mekânda bulunan Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.