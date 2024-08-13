Urla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Izmir'in Urla İlçesinde Yangın Kontrol Altında

İzmir'in Urla ilçesindeki Demircili Mahallesi civarında çıkan orman yangını, etkili bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ormanlık alanda meydana geldi.

Müdahale Süreci

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Yangının söndürülmesi için bölgeye; 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin Başarılı Çalışması

Yangın, müdahale eden ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangının nedenleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta. Oluşabilecek diğer yangın risklerine karşı önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.