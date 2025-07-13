Urla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Urla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Urla ilçesinde Bademler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildiriliyor.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının çıktığı bölgeye yakın bir trafonun etrafının iş makineleri ile açıldığı gözlemlendi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Vali Süleyman Elban'dan Açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bademler Mahallesi'nde saat 15.58'de yangının başladığını duyurdu. Elban, yangına müdahale eden ekiplerin sayısını paylaştı.

Vali Elban, "5 uçak, 16 helikopter, 47 arazöz, 33 su ikmal aracı, 4 dozer, 14 iş makinesi ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleriyle toplam 583 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor." dedi.

Elban, tüm kurumların yoğun destek sağladığını belirterek, yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.