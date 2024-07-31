Urla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Urla'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını süratle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına yakın bir ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başladı.



İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgedeki durumu yakından takip ederek açıklamalarda bulundu:

“Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü. 455 ev ve iş yerini tahliye ettik.”

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle Zeytinliköy ve Çiftlikevler Siteleri, olası riskler nedeniyle önlem amacıyla tahliye edildi. Vali Elban, rüzgarın etkilerini belirterek, “50-60 kilometre hızla esen rüzgar yangının yayılmasını hızlandırıyor.” dedi.



Bölgedeki Müdahale Çalışmaları

Vali Elban, yangına karşı 117 iş makinesi, arazözler ve su tankerleri ile müdahaleye devam ettiklerini, ayrıca, 5 uçak ve 12 helikopterle havadan destek sağlayarak yangının kontrol altına alınması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü” diyen Elban, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının ancak yangının söndürülmesinin ardından yapılabileceğini belirtti.



Olayla İlgili Gözaltı

Öte yandan, yangın nedeniyle bir kişi gözaltına alındı. Vali, yangının bir evde yapılan kaynak çalışmasından kaynaklandığını ve bu durumun kıvılcımların otluk alana sıçramasından dolayı meydana geldiğini açıkladı.

Son olarak, Ne mutlu ki, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmadı. Yangınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı mahallesinde çıkan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Vali Elban, yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı mahallesinde çıkan orman yangını ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Vali Elban, yetkililerden bilgi aldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Bazı vatandaşlar panik yaşadı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinin Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.