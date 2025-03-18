Ursula von der Leyen'den Avrupa'nın 2030 Savunma Hedefleri

Avrupa'nın Güvenliği İçin 2030 Hedefleri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin karşılaştığı tehditlere karşı koyabilmesi için belirlenen 2030 hedeflerini Danimarka Kraliyet Askeri Akademisi'nde açıkladı. Von der Leyen, Avrupa'nın savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini ve somut askeri ihtiyaçlara yönelik hızlı ve büyük adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Grönland'a Vurgu

Konuşmasına ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili ilhak söylemleriyle başlayan von der Leyen, "Grönland halkının tamamına ve Danimarka'nın tamamına şunu açıkça belirtmek istiyorum; Avrupa, her zaman egemenlik ve toprak bütünlüğünden yana olacaktır" diyerek önemli bir mesaj verdi.

Rusya Tehdidi

Rusya'nın, geri dönüşü olmayan bir savaş ekonomisi yaratma yolunda ilerlediğine dikkat çeken von der Leyen, "Rusya, askeri-endüstriyel üretim kapasitesini büyük ölçüde genişletti. Bu tehditler artarken, ABD'nin odak noktasının Asya Pasifik'e kaydığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

2030 Hazırlığı Stratejisi

"Avrupa öne çıkmaya hazır. Kaçınılmaz olan değişimi kontrol altına almaya hazırız" diyen von der Leyen, '2030 Hazırlığı' stratejisinden bahsederek, bu stratejinin güvenilir caydırıcılık sağlamayı ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesini amaçladığını açıkladı. Von der Leyen, üye ülkelerin sorumluluklarının devam edeceğini de vurguladı.

Acil Önlemler ve Yatırımlar

Yeni stratejinin dört temel önceliği olduğunu belirten von der Leyen, ilk olarak savunma harcamalarının artırılması gerektiğini ifade etti. "Üye devletlerin savunma harcamaları, 2021'den bu yana yüzde 31'den fazla arttı ancak bu yeterli değil. Avrupa savunmasını yeniden inşa etmek, büyük yatırımlar gerektirecektir" diye konuştu.

Yaşanan Açıkları Kapatmak

İkinci önceliği yetenek açıklarını kapatmak olarak belirten von der Leyen, "Altyapı ve askeri hareketlilik gibi temellere yatırım yapmamız gerekiyor. 2030 yılına kadar, birliklerin hızlı taşınmasını sağlayacak kara koridorları ve havaalanları ağını oluşturmamız şart" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya Destek Artırılacak

Üçüncü öncelik olarak Ukrayna'ya desteğin artırılması gerektiğine vurgu yapan von der Leyen, "Ukrayna'nın gücüne yatırım yapmalıyız" diyerek, Avrupa'nın Ukrayna ile ortak bir Görev Gücü kuracağını duyurdu.

Avrupa Savunma Sanayisi Güçlendirilmelidir

Son öncelik olarak Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Yerel savunma sistemleri üretiminde yeterlilik kazanmamız gerekiyor. Avrupa dışına giden savunma yatırımlarını azaltmalıyız" dedi.

Geleceğe Dönük Stratejiler

Son olarak, von der Leyen, AB içinde savunma tedarik zincirlerine güvenin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, İnovasyonu ve araştırmayı destekleyecek bir Savunma Omnibusu önerisinde bulundu. Ayrıca, savunma sanayisi ile stratejik bir diyalog kurmak için çalışmalar yapılacağını ifade etti.