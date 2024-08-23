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Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. Yılı Ankara'da Kutlandı

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü, Ankara'daki resepsiyonla kutlandı. Diplomatik ilişkiler ve kültürel işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:42
Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 199. Yılı Ankara'da Kutlandı

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. Yılı

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü dolayısıyla, Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından özel bir resepsiyon düzenlendi. Kutlama etkinliği, Başkent Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Önemli Katılımcılar

Resepsiyona, Uruguay Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit, Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Gomar, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Büyükelçi Cayrus’un Konuşması

Büyükelçi Cayrus, misafirlere Uruguay’ın bağımsızlık kazandığı döneme ilişkin tarihsel bilgiler sunarak, Türkiye ile ilişkilerin önemine değindi. 1929 yılında imzalanan dostluk anlaşmasının, 1933’te onaylandığını belirterek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 91 yılına girdiğini ifade etti.

Ticaret ve İşbirliği Vurgusu

Cayrus, 2023 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 559 milyon dolara ulaştığını belirterek, bu rakamı artırma potansiyeli olduklarını vurguladı. Ayrıca, 2021'de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, bu yıl Ocak ayında Uruguay'ın başkenti Montevideo'da siyasi görüşmeler yapıldığını aktardı.

Kültürel Bağlar ve İşbirliği

Evcit, konuşmasında, Uruguay halkını tebrik ederken, "Uruguay ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 1933 yılına kadar uzanmaktadır. 91 yıllık dostluğumuz, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda sağlam işbirlikleri ile gelişmiştir" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nin 2021'de açıldığını hatırlatıp, aralarındaki mesafeye rağmen kültürel yakınlığın önemini vurguladı.

Performans ve İkramlar

Törenin sonunda, Uruguaylı sanatçılar Daniel Tatita Marquez ve Eugenia Silveira Chirimini performans sergiledi. Etkinlik, misafirlere sunulan geleneksel Uruguay yemekleri ile son buldu.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin...

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 199. yıl dönümü münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

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