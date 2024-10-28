DOLAR
34,29 0%
EURO
37,01 0,2%
ALTIN
3.022,49 0,17%
BITCOIN
2.324.749,05 -0,03%

Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimleri İkinci Tura Taşındı

Uruguay'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç alınamadı, 24 Kasım'da ikinci tur oylama yapılacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 08:49
Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimleri İkinci Tura Taşındı

Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçim Süreci Devam Ediyor

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Uruguay'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu, beklenen sonucu vermedi. Adaylardan hiçbiri, toplam oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde edemediği için seçimlerin ikinci turu 24 Kasım tarihinde yapılacak.

Adaylar ve İlk Tur Sonuçları

Seçimlerde 11 adaylık yarışta, muhafazakar Ulusal Parti'nin (Partido Nacional) adayı Alvaro Delgado ve muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amplio) adayı Yamandu Orsi, ilk turda en fazla oy alan iki isim olarak öne çıktı.

Danışmanlık şirketi Cifra'nın sağladığı verilere göre, Orsi, oyların %43,6'sını alarak birinci sırada yer alırken, Delgado ise %27,6 oy oranıyla ikinci oldu.

İkinci Tur Tahminleri

Uzmanlar, 24 Kasım'daki ikinci tur seçimleri için Yamandu Orsi'nin daha avantajlı bir konumda olduğunu değerlendirmekte. Seçim, yalnızca devlet başkanını değil, aynı zamanda 2025-2030 yılları arasında görev yapacak Ulusal Meclis'e milletvekili gönderecek olan Uruguay halkı için de önemli bir fırsatı temsil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 28 Ekim 2024
2
X Sosyal Medya Platformu Hamaney'in İbranice Hesabını Askıya Aldı
3
DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 17 Gözaltı Kararı
4
Deprem Konutları Kurayla Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
5
Fransa ve Almanya'nın Öncülüğünde 7 Ülke, İsrail'in UNRWA Yasağına Tepki Gösterdi
6
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
7
Krathon Tayfunu Tayvan'ı Vurdu: 1 Ölü, 70 Yaralı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek