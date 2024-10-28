Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçimleri İkinci Tura Taşındı

Uruguay'da Devlet Başkanlığı Seçim Süreci Devam Ediyor

Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerinden biri olan Uruguay'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu, beklenen sonucu vermedi. Adaylardan hiçbiri, toplam oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde edemediği için seçimlerin ikinci turu 24 Kasım tarihinde yapılacak.

Adaylar ve İlk Tur Sonuçları

Seçimlerde 11 adaylık yarışta, muhafazakar Ulusal Parti'nin (Partido Nacional) adayı Alvaro Delgado ve muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amplio) adayı Yamandu Orsi, ilk turda en fazla oy alan iki isim olarak öne çıktı.

Danışmanlık şirketi Cifra'nın sağladığı verilere göre, Orsi, oyların %43,6'sını alarak birinci sırada yer alırken, Delgado ise %27,6 oy oranıyla ikinci oldu.

İkinci Tur Tahminleri

Uzmanlar, 24 Kasım'daki ikinci tur seçimleri için Yamandu Orsi'nin daha avantajlı bir konumda olduğunu değerlendirmekte. Seçim, yalnızca devlet başkanını değil, aynı zamanda 2025-2030 yılları arasında görev yapacak Ulusal Meclis'e milletvekili gönderecek olan Uruguay halkı için de önemli bir fırsatı temsil ediyor.