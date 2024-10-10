Uruguay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Uruguay'da Destek Yürüyüşü

Güney Amerika'nın gözde ülkelerinden biri olan Uruguay, Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüş, Montevideo kentinin merkezinde gerçekleştirildi.

Protestoların Sebebi

Yürüyüş, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı bir protesto olarak düzenlendi. Demonstranlar, "İsrail soykırımını durdurun" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar atarak seslerini duyurdular.

Dövizler ve Bayraklar

Katılımcılar, "Filistin'de soykırımın 1. yılı" yazılı dövizler taşıyarak, İsrail'in saldırılarına karşı olan tepkilerini gösterdiler. Protestocular arasında Filistin ve Lübnan bayrakları da dikkat çekti.

Destek Gören Gösteri

Bu etkinliğe, yerel sivil toplum kuruluşları ve ülkedeki Müslüman toplulukların yanı sıra birçok destekçi katıldı. Yürüyüş, Filistin halkına uluslararası dayanışmanın bir örneği olarak değerlendirildi.