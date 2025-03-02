Uruguay'da Yamandu Orsi, Devlet Başkanlığına Yemin Etti

Yamandu Orsi, Uruguay'da devlet başkanlığı görevine yemin ederek başladı. Ülkenin geleceğine dair kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 07:43
Uruguay'da Yamandu Orsi, Devlet Başkanlığına Yemin Etti

Yamandu Orsi, Uruguay'ın Yeni Devlet Başkanı

Uruguay'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanan Yamandu Orsi, yemin ederek görevine başladı. Başkent Montevideo'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen devir teslim töreninde, Orsi başkanlık kuşağını önceki Devlet Başkanı Luis Lacalle'nin elinden aldı.

Göreve Başlama Töreni

Törenin ardından Yasama Sarayı'na davet edilen Orsi, burada yüzlerce davetlinin katıldığı törende yemin ederek 2030 yılına kadar Uruguay devlet başkanlığını üstlendi. Yapmış olduğu konuşmada, seleflerine teşekkür eden Orsi, "Burası siyasi partilerin, iktidar değişimlerinin ve anlaşmaların ülkesidir. Güven, demokrasinin işleyişinde merkezi bir unsurdur ve biz de bu anlayışı sürdüreceğiz. Uruguay, yılmadan çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Özgürlük Vurgusu

Uruguay'ın demokrasiye kavuşana dek ciddi siyasi baskılar yaşadığını hatırlatan Orsi, "O dönemin etkileri hala hissediliyor. Bu nedenle özgürlüğe, hakikate ve adalete olan bağlılığımızı korumak hem adil hem de zorunludur." dedi.

Ülkenin Sorunları ve Demokrasi Yolu

Ülkenin karşı karşıya olduğu çeşitli sorunlara değinen Orsi, "İnsani duygular, çözüm arayışlarımızın temelini oluşturacak. Kamu hizmeti anlayışımız, halkımızın her derdini ve ihtiyacını dinlemek üzerine kurulu olacak. Farklı düşünenleri anlamaya çalışacağız. Demokrasi, ancak kurumlar güçlü olduğunda, adalet herkes için eşit sağlandığında ve kuvvetler ayrılığı ilkesi titizlikle korunduğunda sağlıklı olabilir." şeklinde konuştu.

Uluslararası Katılım

Uruguay tarihinin üçüncü solcu lideri olan Orsi, seçim sürecinde ülkenin eski devlet başkanı Jose Mujica'dan büyük destek gördü. Orsi'nin yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader ve birçok ülkeden temsilci katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yerli ve Milli Togg Araçları, Askeriye ile Buluştu
2
Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı Savunmaya Çağırdı
3
Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli
4
DMM'den Öcalan İddialarına Yanıt: 'Müzakere Yok'
5
Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları
6
Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Engelliyor
7
Elon Musk'a Protestolar: Tesla Mağazalarında Hükümet Verimliliği Tartışmaları

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı