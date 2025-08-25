Uruguay’ın Bağımsızlık Bildirgesi 200. yılı Ankara’da resepsiyonla kutlandı

Uruguay'ın Ankara Büyükelçiliği, Bağımsızlık Bildirgesi’nin 200. yıl dönümü anısına Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde resepsiyon düzenledi. Etkinlik, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve güncel işbirliklerinin altını çizdi.

Resepsiyon ve katılımcılar

Resepsiyona Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören konuşmaları, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gelişimine dikkat çekti.

Cayrus’un açıklamaları

Büyükelçi Hugo Cayrus, konuşmasında 25 Ağustos 1825'te Uruguay'ın bağımsızlığını ilan ettiğini ve 18 Temmuz 1830'da ilk anayasanın ilan edildiğini hatırlattı. Türkiye ile Uruguay arasında 1929'da imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 1933'te onaylandığını belirten Cayrus, 2025'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 92. yılını tamamlayacaklarını ifade etti.

Cayrus ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 600 milyon dolar'a ulaşarak rekor kırdığını ve bu miktarı artırma potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Geçen yıl Türkiye'yi 7 bin Uruguaylının ziyaret ettiğini belirten Büyükelçi, ekimde Ankara'da bakan yardımcısı düzeyinde Siyasi İstişareler Toplantısı düzenleyeceklerini ve yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyon'un ilk toplantısını yapmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye tarafından değerlendirme

Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, iki ülke ilişkilerinin 1933'e kadar uzandığını hatırlatarak, özellikle ticaret, turizm ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştiğini ifade etti. 2021 ve 2022'de karşılıklı açılan büyükelçiliklerin ilişkilerde ivme sağladığını dile getiren Ekinci, Uruguay'ı bölgedeki değerli bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Ekinci, ikili ticaret hacminin 2023'te 500 milyon dolar'ı aştığını ve bu miktarı dengeli ve geniş yelpazeli bir ticaretle artırmayı hedeflediklerini belirtti. 2025'in ilk 6 ayında ticaret hacminin 519 milyon dolar'ı aşmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurguladı. Kültürel boyutun önemine dikkat çeken Ekinci, Türk dizilerinin ülkeler arasındaki fiziksel mesafeye meydan okuduğunu söyledi.

Ekinci, kültürel, ekonomik ve toplumlar arası ilişkileri karşılıklı uyum ve saygı içinde güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, beşinci Siyasi İstişare Toplantısı'nın ekimde Ankara'da düzenleneceğini ve 1. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı bu yılın sonuna kadar yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Kültürel kapanış

Açılış konuşmalarının ardından Uruguaylı gitarist Eduardo Fernandez bir konser verdi ve etkinlik müzikle son buldu.

