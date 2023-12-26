Üs bölgesine saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu: Ellerindeki silahlar ise dikkat çekti ABD askeri gibi!

Kuzey Irak'taki iki farklı üs noktasına yapılan alçak saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden dört tanesinin kimliği tespit edildi. Teröristlerin kullandıkları yeni nesil Amerikan silahları ise gözden kaçmadı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekâtı devam ederken, Amediye ilçesine bağlı Dereluk beldesinin Sergeli köyü civarındaki 1740 ve 1754 rakımlı üs noktalarına 22-23 Aralık'ta iki ayrı saldırı yapıldı. Saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü, 13 askerimiz de yaralandı. Bir askerimizin durumu ağır. İlk saldırıda şehit olan 6 askerimizin cenazeleri dün Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı'ndan törenle uğurlandı. Saldırıyı yapan teröristlerden dört tanesinin kimlik bilgileri belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden dört tanesinin kimlikleri ortaya çıktı. Teröristlerden Memyan Armanç kod adlı Hakim Tekin Hakkari, Serhat kod adlı Velat Sönmez Erzurum, Hüseyin Azad kod adlı Elyesa Çiftçi Muş doğumlu. Irak vatandaşı olan Helmet kod adlı Kawa Takor ise diğer terörist.

Bu teröristlerin kullandıkları ABD yapımı silahlar ise gözden kaçmadı. Bu 4 terörist, üs noktalarına saldıran ilk grup içerisindeydi ve sisli havayı kullanarak mevzilere kadar girmeyi ve şehit askerlerden silah almayı denediler. Ancak bu sırada etkisiz hale getirildiler.

ELLERİNDEKİ SİLAHLAR DİKKAT ÇEKTİ





Hakim Tekin adlı teröristin kullandığı silahın, termal gece görüşlü askeri kamuflajlı ABD yapımı yeni nesil M-16 hafif piyade tüfeği olduğu ortaya çıktı. Bu silahların, geçen Eylül'de 8 TIR ile Suriye'nin Deyrizor bölgesine sevk edilen silahlarla aynı seri ve kafileden geldiği tespit edildi.





Velat Sönmez adlı teröristin kullandığı silahın, ABD yapımı ve Suriye'ye gönderilen sözde insani yardım silahlarından biri olan Carbine M-4 otomatik tüfek olduğu görüldü.





Kawa Takor adlı teröristin elindeki silahın, ABD yapımı ve NATO silahı olarak tanınan uzun namlulu dürbünlü M-16 piyade tüfeği olduğu fark edildi.





Elyesa Çiftçi adlı teröristin kullandığı silahın, Rus yapımı Biksi makineli tüfek olduğu belirlendi.

Terörist Hakim Tekin'in 2015'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çukur ve hendek eylemlerine katılarak üçü özel harekat polisi 7 güvenlik görevlisini şehit ettiği saldırılara dahil olduğu ve bu yüzden arandığı ortaya çıktı. Terörist, ilçede durumun normale dönmesiyle sivil kıyafetlerle Kuzey Irak'a kaçtı ve Hakurk bölgesinde bomba ve silah eğitimi gördü. Terörist, son olarak Pençe Kilit Harekâtı'nın yapıldığı bölgede hava saldırılarına maruz kalmamak için yerin altına kazılmış tünel ve deliklerde uzun zamandır saklandığı tespit edildi.

Terörist Velat Sönmez'in 2019'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'nda yaralanıp Irak'ın kuzeyine tedaviye götürüldüğü ve oradan Suriye'nin kuzeyine geçip PKK-YPG saflarına katıldığı öğrenildi. Terörist, Resulayn ve Tel Abyad'da TSK'nın Barış Pınarı harekatlarına mayın ve roketle saldırdı. Terörist, daha sonra Irak'ın kuzeyine dönerek Pençe Kilit Harekâtı'nın yapıldığı Metina ve Zap Vadisi'nde Mehmetçiğe taciz ve sızma eylemlerinde bulunduğu belirlendi.

Terörist Elyesa Çiftçi'nin 10 yıldır terör örgütünde dağ kadrosunda görev yaptığı ve terör örgütüne üye olmak suçundan Muş Savcılığı tarafından arandığı ortaya çıktı. Teröristin ABD'nin desteğiyle IŞİD ile Musul ve Kerkük'te savaştıktan sonra Pençe Kilit harekatının yapıldığı bölgeye geldiği ve Hakkari'nin Cilo Dağı ve Zap Vadisi'nde güvenlik güçlerine yönelik taciz ve saldırılara öncülük ettiği ve örgütte sözde takım sorumlusu olduğu belirlendi.