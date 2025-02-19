USAID Çalışanından Trump Yönetimine Dava: Hamile Eşine Destek Eksikliği İddiası

USAID Çalışanından Dava Açıldı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yurt dışında görev yapan bir çalışanı, ajansın tüm dış yardımlarının kesilmesi yönündeki ani ve plansız kararın, hamile eşinin ve anne karnındaki çocuğunun sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Hukuki Sürecin Ayrıntıları

USAID çalışanı Terry Doe, açtığı davada, dış yardımların durdurulması kararının, eşinin ve çocuğunun üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Doe'nun dava dilekçesinde, Trump yönetiminin bu kararının yol açtığı duygusal gerginlik ve mali zorluklar nedeniyle kendisi ve eşinin hayati tehlike arz eden bir durum içinde kaldığı ifade edildi.

Doe, eşinin yıllarca süren tedavi sürecinin ardından mevcut durumda 31 haftalık hamile olduğunu vurgulayarak, "20 Ocak'tan itibaren tüm USAID personelinin ailelerinin maruz kaldığı stres, karımın tıbbi durumunun kötüleşmesine katkı sağladı. Bu ani ve acımasız kapatma çabası nedeniyle eşimin ve bebeğimin sağlığından endişeliyim," dedi.

Tıbbi Tahliye Sorunları

Eşinin sağlık durumu nedeniyle daha önce taşınma talebinde bulunduğunu belirten Doe, bu talebinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez reddedildiğini aktardı. Ancak, USAID'ın tıbbi tahliye için fon sağlamadığını belirten bir mesaj aldığını kaydetti.

Doe, bir ABD senatörünün devreye girmesiyle tıbbi tahliye onayı alabildiğini ifade ederek, "Bu sırada eşimin kanaması başladı ve eşim yurt dışında hastaneye yatırılmak zorunda kaldı," şeklinde konuştu.

Trump Yönetiminin Dış Yardım Politikası

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı gün dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Bu kararname ile ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarının durdurulması ve 90 günlük bir inceleme süresi başlatılması öngörülüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta tüm dış yardımların durdurulduğunu duyurdu. Ayrıca, USAID yöneticilerinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Elon Musk, çalışanların idari izne çıkarıldığını açıkladı ve ajansın sosyal medya hesapları kapatıldı.

Son olarak, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar verdi.