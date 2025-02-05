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USAID Çalışanlarını İdari İzne Çıkarıyor: Elon Musk'ın Gölgesinde Bir Dönüşüm

USAID, kritik görevi olmayan tüm çalışanlarını 8 Şubat'tan itibaren idari izne çıkarma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:26
USAID Çalışanlarını İdari İzne Çıkarıyor: Elon Musk'ın Gölgesinde Bir Dönüşüm

USAID Çalışanları İdari İzne Çıkıyor

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), kritik görevde olmayan ve çekirdek liderlik pozisyonlarında olmayan personelinin 8 Şubat itibarıyla idari izne çıkarılacağını açıkladı. Bu karar, son günlerde gündemi meşgul eden ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı Elon Musk ile ajans arasında yaşanan tartışmaların ardından alındı.

İzne Çıkacak Personel Belirlendi

USAID tarafından yapılan açıklamada, “görev açısından kritik işlevlerden, çekirdek liderlikten ve özel olarak belirlenmiş programlardan sorumlu olmayan” personelin 8 Şubat sabahından itibaren dünya genelinde idari izne çıkarılacağı belirtildi. Çalışmaya devam etmesi gereken çalışanlara ise yarın gece saatlerinde bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Yurt Dışındaki USAID Çalışanları

Ocak 2025'te yayınlanan ABD Kongre Araştırma Servisi raporuna göre, USAID’in 10 binden fazla çalışanının yaklaşık üçte ikisi, 60'tan fazla ülke ve bölgesel misyonda yurt dışında görev yapıyor. Bu süreçte belirtilen çalışanların ABD’ye dönüşü için de planlar yapıldığı kaydedildi.

Tartışmalı Geçmiş ve Gelecek İlgileri

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak’ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik önemli bir kararname imzalamıştı. Bu kararname ile dış kalkınma yardımı programlarının durdurulması ve 90 günlük bir inceleme süresinin başlatılması talimatı verilmişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu açıklamasını yapmıştı.

Son gelişmeler ışığında, Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorunları gündeme getirerek, ajansın çalışanlarının idari izne çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump ve Musk, ayrıca USAID’ın kapatılması gerektiğine dair kamuoyunda ifadelerde bulunmalarının yankıları sürüyor.

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