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USAID'in 2023'te 6.200 Gazeteciye Fon Sağladığı İddiası

Sınır Tanımayan Gazeteciler, USAID'in 2023'te 30'dan fazla ülkede 6.200 gazeteciye ve 707 medya kuruluşuna fon sağladığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:39
USAID'in 2023'te 6.200 Gazeteciye Fon Sağladığı İddiası

USAID'in 2023 Yılında Sağladığı Fonlar Gündemde

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından 2023 yılı itibariyle 30'dan fazla ülkede 6.200 gazeteciye, devlete ait olmayan 707 medya kuruluşuna ve medya alanından 279 sivil toplum kuruluşuna finansman sağlandığı iddiasında bulundu.

USAID'in dış yardımlarının durdurulmasının ardından bu yardımların kapsamı ve etkisi hala merak konusu. RSF, ABD Kongresi’nin 2025 yılı için yaklaşık 268,4 milyon dolar bütçe tahsis ettiğini, ancak bu fonun durdurulduğunu belirtti. USAID'in dış yardımlarının kesilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların bir sonucu olarak yorumlandı.

Ayrıca RSF, USAID'in 2023 yılında sağladığı fonların bağımsız medya alanında güçlenme amacı taşıdığını ifade etti. USAID'in internet sitesi üzerinden bu verilere erişim sağlanamadığı belirtilirken, kuruluşun Ukrayna'daki bağımsız medya kuruluşlarının en büyük bağışçısı olduğu ve bu kuruluşların yüzde 90'ının uluslararası yardımlardan yararlandığı iddiaları gündeme getirildi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başladıktan sonra, dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, dış ülkelere yapacağı ödemelerin durdurulacağına dair bir 90 günlük inceleme süresi başlatılacağı belirtilmişti. Buna yönelik açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da onaylanmıştı.

Öte yandan, DOGE'nin başındaki Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar sebebiyle ajans çalışanlarının “idari izne çıkarıldığını” ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatıldığını duyurdu. Trump ve Musk, USAID'ın kapatılması gerektiği yönünde de açıklamalarda bulundu.

Musk, Associated Press (AP) ve New York Times (NYT) gazetelerine yapılan ödemelere de tepki gösterdi. AP'ye yapılan ödemeyi “vergi mükelleflerinin paralarının israfı” olarak tanımlarken, NYT için “NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete” ifadesini kullandı.

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