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USAID'in Medyayı Fonlaması Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

USAID'in medya finansmanındaki rolü, New York Times'ın açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:56
USAID'in Medyayı Fonlaması Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

USAID'in Medyayı Fonlaması Tartışmalara Yol Açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nde medyanın Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve hükümet tarafından fonlandığına dair tartışmalar sürüyor. New York Times (NYT), hükümetten aldıkları yaklaşık 2 milyon dolarlık desteği "abonelik ücreti" olarak nitelendirerek iddiaları yalanladı.

Elon Musk'ın Açıklamaları

ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan Elon Musk, NYT'nin de içinde olduğu birçok medya kuruluşunun fonlandığı iddialarının arka planına dair eleştirilerde bulundu. Musk, Associated Press (AP) ve NYT'ye yapılan ödemeleri, "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" şeklinde değerlendirdi.

NYT'nin Yanıtı

NYT Sözcüsü Charlie Stadtlander, medya kuruluşunun aldığı fonların abonelik hizmetleri için kullanıldığını belirtti. Stadtlander, 1 milyondan fazla muvazzaf ve emekli ordu personeli ile ailelerine abonelik hizmeti sunduklarını ifade ederek, "Bu yetkililer ve diğer kamu görevlileri, milyonlarca Amerikan vatandaşı gibi, bağımsız gazeteciliğimiz aracılığıyla dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyor," açıklamasında bulundu.

Trump'tan Sert Tepki

Görünen o ki, bazı federal kurumlardan fon alan medya kuruluşlarına karşı eleştiriler yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili paylaşımında USAID ve diğer kurumlardan milyarlarca doların çalındığını, bunun da Demokratları öven haberlerin yapılması için "rüşvet" olarak sahte medya kuruluşlarına gittiğini iddia etti.

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