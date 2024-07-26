Uşak'a İkinci Hastane Talebi

Uşak'a İkinci Hastane Açılması Gerekiyor

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'taki sağlık hizmetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Karaoba, vatandaşların hastanelerde muayene olabilmek için bir ay sonrasına randevu alabildiğini öne sürerek, kentin acil olarak ikinci bir hastaneye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İddialar ve Eleştiriler

Karaoba, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Uşak İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir aile şirketine dönüştüğünü iddia etti. Kendisi, kurumda 20 evli çift, 4 kardeş, bir amca-yeğen ve bir anne-kız çiftinin görev yaptığını belirtti.

600 kişilik personel kadrosunun yarısının geçici olarak çalıştığını söyleyen Karaoba, "Uşak'ta, aynı binada birçok aile bireyinin çalıştığı bir durum söz konusu. Büyük holdingler bile aynı iş yerinde evli çiftleri çalıştırmazken, Uşak'ta bu durumun norm haline gelmesi düşündürücü," dedi.

Hastaların Bekleme Süreleri

Karaoba, Uşak'ta hizmet veren iki hastaneden birinin kapatıldığını belirterek, bu durumun sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklara neden olduğunu ifade etti:

"Hastalarımız muayene için bir ay sonraya randevu almak zorunda kalıyor. Sağlık Bakanı'na bu konuda resmi olarak sorduğumuz sorulara henüz yanıt verilmedi. Ancak kendisinin bu duruma sağduyulu bir şekilde yaklaşarak çözümler üreteceğini umuyoruz," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Talep

Karaoba, Uşak'ta ikinci hastanenin acilen açılmasını talep ederek, bu konuda gereken adımların atılmasını istedi. "Uşak'a sağlık alanında gereken yatırımların yapılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir," dedi.