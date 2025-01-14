Uşak Başsavcısı İsmet Çınar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, AA'nın Oylamasına Katıldı

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, ulusal basının öne çıkan anlarını değerlendirmek ve en iyilerini seçmek amacıyla düzenlenmekte.

Başsavcı Çınar, bu tür organizasyonların, fotoğraf sanatı ile haberciliğin birleşimini sağladığını belirtti. Aynı zamanda, Anadolu Ajansı'nın habercilikteki yerinin de önemine dikkat çekti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.