DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

Uşak Eşme'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:17
Uşak Eşme'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Uşak Eşme'de Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ın Eşme ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı uyuşmazlık operasyonu sonucunda, 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde şüpheli hareketler sergileyen E.E.'yi durdurdu.

Yapılan detaylı aramada, E.E.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. E.E.'nin ifadesi doğrultusunda, iş yerinde düzenlenen operasyonda S.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
3
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
4
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
5
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği
6
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi
7
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak