Uşak Eşme'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Uşak Eşme'de Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ın Eşme ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı uyuşmazlık operasyonu sonucunda, 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde şüpheli hareketler sergileyen E.E.'yi durdurdu.

Yapılan detaylı aramada, E.E.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. E.E.'nin ifadesi doğrultusunda, iş yerinde düzenlenen operasyonda S.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.