Uşak merkezli 21 ilde Sibergöz-21 operasyonu: 156 gözaltı

Samsun, Adana, Uşak başta olmak üzere 25 ilde bahis, aklama ve dolandırıcılık suçlarına karşı 'Sibergöz-21' operasyonu yapıldı. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili kanuna aykırı davrananların yakalandığını duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 156 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında Samsun'da 19 yasa dışı bahis sitesine bağlı para transferleri ortaya çıkarıldı. 15 sahte şirket belirlendi. MASAK ile işbirliği yapılarak, şüphelilerin ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahis kaynaklı yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL'lik işlem hareketi saptandı.





YAS DIŞI BAHİS SİTELERİNDE 200 MİLYON DEĞERİNDE İŞLEM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleriyle işbirliği yapan şüpheliler, Türkiye'de de bahis oynatmak için yer ve imkan sağladılar. Şüphelilerin Adana, İstanbul ve Konya'da olduğu tespit edildi.

Mersin'deki ofisler, 3 bin TL ile 5 bin TL arasında aldıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandı. Bu hesaplarda yaklaşık 200 milyon TL'lik işlem yapıldı. Paralar, mobil banka ve QR kod yönetimiyle nakite dönüştürülerek yurt dışına kaçırıldı.

SİBERGÖZ-21 OPERASYONLARINDA 245 MİLYON DEĞERİNDE MAL VARLIĞI ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde, 4 araba, 9 ev, 8 arazi ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalardaki hesaplar olmak üzere 245 milyon TL değerindeki mal varlığı operasyonlarda ele geçirildi.