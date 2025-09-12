Uşak Sorkun'da Yangın: 2 Katlı Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Uşak'ın Sorkun köyünde çıkan yangın, M.Ö.'ye ait 2 katlı ev ve ahırın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu; 2 inek ve 1 buzağı kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:50
Otluk alandaki yangın kısa sürede yayılıp yerleşime sıçradı

Merkeze bağlı Sorkun köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak M.Ö'ye ait 2 katlı eve ve ahıra sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ahırda bulunan 2 inek ve 1 buzağıyı yangından kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

