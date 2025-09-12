Uşak Sorkun'da Yangın: 2 Katlı Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Uşak'ın Sorkun köyünde çıkan yangın, M.Ö.'ye ait 2 katlı ev ve ahırın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu; 2 inek ve 1 buzağı kurtarıldı.