Uşak Sorkun'da Yangın: 2 Katlı Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Otluk alandaki yangın kısa sürede yayılıp yerleşime sıçradı
Merkeze bağlı Sorkun köyündeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak M.Ö'ye ait 2 katlı eve ve ahıra sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, ahırda bulunan 2 inek ve 1 buzağıyı yangından kurtardı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
