Uşak'ta 3,75 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Uşak'ta, yapılan bir denetim sonucu 3 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Ele Geçirilen Makaronlar

Yapılan ayrıntılı aramada, kamyonun kasasında yer alan kolilerde tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaronlar bulundu. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Sürücüye Yasal İşlem

Kamyon sürücüsü hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Olay, ülke genelindeki kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.