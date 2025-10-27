Uşak'ta 3 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Gözaltına Alındı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Uşak'ta, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde H.Ö. (31) ile birlikte yaşadığı babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö., babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşu Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.