Uşak'ta 3 Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Gözaltına Alındı

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan tartışma sonrası babası, babaannesi ve komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 12:51
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü

Uşak'ta, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde H.Ö. (31) ile birlikte yaşadığı babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö., babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşu Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

