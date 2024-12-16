Uşak'ta 7 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın: 100 Kişi Tahliye Edildi

Uşak'ta 7 Katlı Apartmanda Yangın Panik Yarattı

Uşak'ta Fatih Mahallesi Birinci Petek Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Hızla Yayılmıştı

Olayın meydana gelmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak apartmanda oluşan hasar dikkat çekti.

Yetkililer Durumu Yerinde İnceledi

Uşak Valisi Naci Aktaş ve Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, yangın bölgesine gelerek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl AFAD Müdürü Burak Edin’den bilgi aldı. Vali Aktaş, apartman sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Tedbirler Devam Ediyor”

Vali Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ihbarın geldiği andan itibaren ilgili ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildiğini söyledi. Yangının oluştuğu apartmanda yaklaşık 100 kişinin ikamet ettiğini belirten Aktaş, "32 hanenin olduğu binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın söndürüldü, ancak binanın yalıtım ve dış kaplamasına sıçrama riskini sıfırlamak için söndürme çalışmaları tedbiren sabaha kadar devam edecek. Bina valiliğimizce tahliye edilmiştir. Dışarıda kalan ve konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımız valiliğimizce misafir edilecektir." dedi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının neden çıktığına dair itfaiye ekiplerinin çalışmaları hala sürerken, içerde mahsur kalan kimse olmadığı tespit edildi. Vali Aktaş, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu ve can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Herkese çok geçmiş olsun.

Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.