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Uşak'ta Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ramazan Yıldırım tutuklandı. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:46
Uşak'ta Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Şok Eden Cinayet

Uşak’ın Dikilitaş Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, Ramazan Yıldırım (21) annesi Asiye Yıldırım'ı (46) bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Olay, dün akşam saatlerinde Birinci Bayar Sokak'ta gerçekleşti.

Gözaltına Alınarak Tutuklandı

Polis ekipleri, cinayetin ardından hızlı bir operasyon gerçekleştirerek Oğul Ramazan Yıldırım'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından, savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin İddiaları

Ramazan Yıldırım, ifadesinde kendisini mesih olarak tanıttı ve annesini öldürmesi için kendisine telkinlerde bulunulduğunu savundu. Bu ilginç iddia, cinayetin arka planını sorgulamak için önemli bir detay olarak değerlendiriliyor.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, cinayet sonrası Ramazan Yıldırım'ın izini sürerek yakalamayı başardı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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