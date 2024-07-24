Uşak'ta Av Tüfeğiyle İki Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Korkunç Olay: İki Kişi Av Tüfeğiyle Vuruldu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, av tüfeğiyle vurulan iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde, silahla vurulan Ali Köseci'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer bir yaralı olan Murat Şimşek ise olayın ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Şimşek, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Şimşek'in; hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini yaraladığını ifade ettiği öne sürüldü. Ancak, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Şimşek de kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede bir av tüfeği buldu. Olayın nedenine yönelik soruşturma devam ediyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.