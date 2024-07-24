Uşak'ta Av Tüfeğiyle Yaşanan Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Uşak'ta Av Tüfeği İle Vurulan İki Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de yaşanan silahlı olayda, av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay, Birinci Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır Yaralı M.Ş. Hastaneye Sevk Edildi

Diğer yaralı kişi M.Ş., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi süreci devam etti. Yaralı M.Ş.'nin, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini vurduğunu belirttiği iddia ediliyor.

Polis Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.