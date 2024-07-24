Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uşak'ta Av Tüfeğiyle Yaşanan Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle gerçekleşen olayda biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:14
Uşak'ta Av Tüfeğiyle Yaşanan Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Uşak'ta Av Tüfeği İle Vurulan İki Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de yaşanan silahlı olayda, av tüfeğiyle vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Olay, Birinci Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır Yaralı M.Ş. Hastaneye Sevk Edildi

Diğer yaralı kişi M.Ş., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi süreci devam etti. Yaralı M.Ş.'nin, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini vurduğunu belirttiği iddia ediliyor.

Polis Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay...

Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce inceleme yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!