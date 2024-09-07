Uşak'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Organları İki Hastaya Umut Oldu

Uşak'ta Organ Bağışı Süreci

Uşak'ta, 39 yaşındaki M.K.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Organ bağışı, iki hastaya umut oldu.

M.K. Kimdir?

Fatih Mahallesi'nde 2 Eylül'de bir komşu kavgası sonucu ağır yaralanan M.K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sonunda, M.K.'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Bağışı Kararı

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekibi, M.K.'nin ailesi ile görüştü. Aile, organ bağışı kararı alarak, M.K.'nin böbreklerinin bağışlanmasına onay verdi.

Umut Işığı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, “Ailenin organ bağışı konusunda bilinçli olduğunu belirtti ve "İki böbrek, İzmir ve Denizli illerine gönderildi. İnşallah birilerine can olacak, umut olacak,” dedi.

Dr. Ülker, her ne kadar ölüm üzücü olsa da, böyle bir naklin iki insana umut olmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi. "Organ bağışının daha da yaygınlaşması için bu durum bir örnek olabilir," diye ekledi.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri İzmir ve Denizli'de organ bekleyen hastalara nakledilecek. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri İzmir ve Denizli'de organ bekleyen hastalara nakledilecek. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri İzmir ve Denizli'de organ bekleyen hastalara nakledilecek. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri İzmir ve Denizli'de organ bekleyen hastalara nakledilecek. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri İzmir ve Denizli'de organ bekleyen hastalara nakledilecek. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrekleri İzmir ve Denizli'de organ bekleyen hastalara nakledilecek. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, AA muhabirine açıklamada bulundu.